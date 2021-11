Fernando Santos: «A Turquia umas vezes funciona em pleno como coletivo, noutras não»

Fernando Santos deixou elogios à Turquia, o adversário de Portugal nas meias-finais do playoff de acesso ao Mundial'2022, como ficou hoje determinado em sorteio"A Turquia tem muito bons jogadores, umas vezes funciona em pleno como coletivo, noutras não tão bem. Em março veremos, mas há que contar com a Turquia. Coloca sempre muitas dificuldades aos adversários. Não podemos olhar agora para o Campeonato da Europa e o que fizeram. É olhar bem para eles e conhecer a forma de jogar, mas principalmente estarmos bem preparados para estes jogos", começou por dizer o selecionador nacional ao Canal 11, não abordando já a possível final com Itália e optando por lembrar o aspeto positivo de atuar em casa nos dois jogos deste playoff."Itália? Não vale a pena pensar já nesse assunto. Como dizia o Mancini, se eliminar a Macedónia do Norte. Portanto, temos de nos concentrar em vencer a Turquia, esse é que é o jogo mais importante para estarmos na final. O sorteio é o sorteio, é o que é. Tem coisas positivas também enquanto sorteio, nomedamente jogar em casa. Pelo desgaste das viagens, além também de jogarmos perante o nosso público, mas muito porque evita desgaste de viagens, que trazem sempre dificuldades. Agora é preparar bem", vincou Fernando Santos, rematando: "mantenho a confiança que vamos estar no Mundial."