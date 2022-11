Fernando Santos admite chamar Rafa: «Se me ligar e disser que quer conversar, pergunto horas e local»

Fernando Santos mantém a porta da Seleção Nacional aberta para Rafa. Numa entrevista à Sport TV, o selecionador nacional sublinhou que uma mudança teria de partir do extremo - que renunciou à Seleção Nacional em setembro - mas que estará sempre disponível para reunir com o jogador do Benfica, no sentido do seu regresso à equipa das quinas."Dossiês fechados não existem comigo. Sempre disse que comigo a Seleção estaria aberta a todos os jogadores. Quando cheguei, havia jogadores que estavam nessa situação, como o Tiago e o Ricardo Carvalho. Houve uma conversa e pediram à FPF para não considerar a carta de renúncia. Para mim não há casos encerrados. Se o Rafa me ligar e disser que queria ter uma conversa comigo, eu perguntava em que horas e em que local. Depois da conversa, eu comunicaria à FPF o teor da conversa e o jogador teria de comunicá-lo de um modo formal. Estamos a falar de alguém que vem desde 2016 comigo e desde 2014 com o Paulo Bento. Sempre foi convocado. Esteve no Euro’2021, foi convocado logo a seguir, foi utilizado no apuramento e só ao terceiro jogo é que não foi, mas é um ciclo normal. Em novembro foi convocado, mas não fez parte das opções por lesão e foi dispensado", começou por dizer Fernando Santos.Questionado sobre se este Rafa, no atual momento de forma, seria titular na Seleção, o técnico atirou. "Este Rafa, como está a jogar no Benfica, é como jogou sempre. Se eu o convoquei sempre… Isso é uma questão que tem que ver com o que os jogadores me dizem em campo. É lá que eles me dizem se devem jogar ou não. Felizmente, agora vamos poder utilizar os 26 convocados, antes só 23 é que podiam ser convocados para cada jogo e três ficavam de fora", lembrou Fernando Santos, deixando claro: "Não tenho de ficar à espera [do telefonema do jogador]. Respeito a decisão dos jogadores e o que pensam. Não vai partir de mim porque não foi de mim que partiu o contrário."