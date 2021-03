Fernando Santos: «Árbitro pediu-me desculpa e disse que estava envergonhado»

Na conferência de imprensa de análise ao Sérvia-Portugal (2-2), Fernando Santos revelou que o árbitro Danny Makkelie lhe pediu desculpa no final da partida, por não ter validado o golo de Cristiano Ronaldo nos descontos, que daria o triunfo à Seleção Nacional.





"O árbitro pediu-me desculpa na cabine e disse-me que estava envergonhado. Estive no balneário com ele e pediu-me desculpa. Ele tinha-me dito dentro de campo que ia ver as imagens e que se fosse o caso que me chamava para pedir desculpa… e assim foi. É a segunda vez numa fase de apuramento que me pedem desculpa depois do jogo... Eu disse-lhe dentro de campo que uma prova destas não haver VAR ou linha de baliza... Aliás, uma das coisas que ele me disse é que era importante a linha de golo… mas eu disse-lhe que a bola estava meio metro dentro da baliza. Não havia nenhum obstáculo entre o fiscal de linha e a linha de golo. Mas isto não resolve o problema porque empatámos. Há que repensar. Os árbitros são humanos e erram, mas por isso é que há o VAR e a tecnologia da linha de golo para evitar isto", disse o selecionador.O selecionador falou também da reação de Cristiano Ronaldo, que atirou a braçadeira ao relvado com a revolta : "Não vi… não sei o que aconteceu. Já me disseram que reagiu menos bem, mas é a frustração total de quem faz um golo e tiram a vitória a Portugal. Mas não vi o que ele fez"