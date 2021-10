Fernando Santos: «Com maior ou menor dificuldade Portugal vai ganhar o jogo»

Fernando Santos fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com o Luxemburgo, partida de apuramento para o Mundial de 2022, que se disputa amanhã, às 19h45, no Estádio do Algarve.





"Será um jogo com um grau de dificuldade elevado, até pelo que visionei no encontro que realizaram sábado com a Sérvia. Foi complicado para a Sérvia. Olhando só para o resumo fica-se com uma ideia errada, porque a Sérvia teve oportunidades, mas foram em contra-atraque, em transições. A posse bola demonstra que esta equipa do Luxemburgo vem a crescer. Quando jogámos lá, há 5 meses, percebemos melhor, tivemos dificuldades no jogo durante a primeira parte, conseguimos dar a volta ao resultado, com muito empenho dos jogadores. É uma equipa muito bem estruturada. Neste jogo com a Sérvia os dois jogadores mais influentes nesta equipa do Luxemburgo não jogaram mas estarão certamente aqui amanhã. São três finais para estarmos no Campeonato do Mundo e é nisso que temos de nos concentrar. Se formos equilibrados, mantendo a capacidade ofensiva para alcançar os golos, estaremos sempre mais perto da vitória e acredito que isso vai acontecer. Não espero um Luxemburgo metido lá atrás. Não me parece que venham aqui só jogar em contra-ataque, não têm nada a perder.""Sim, pode haver mais espaço, mas acho que em muitos momentos vamos empurrar a equipa deles para trás. Eles não jogam só lá atrás, jogam em bloco organizado. No plano teórico, se jogarem mais abertos, como espero, teremos mais probabilidades.""Tenho a equipa definida, mas foi importante o que fez a equipa no jogo com o Qatar. No final do encontro com a Irlanda tinha dito que tínhamos tido falta de equilíbrios, mas nestes últimos jogos a equipa melhorou muito. Foi importante o que fizeram, como também foi mostrarem ao selecionador que querem jogar.""Hoje é que vai ser feito esse trabalho porque ontem foi um dia de recuperação. Vamos falar das bolas paradas, porque eles trabalham bem esse aspeto. À tarde, na palestra, falarei com os jogadores para dar a conhecer também esta equipa do Luxemburgo; jogámos há pouco tempo com eles mas é bom relembrar.""Portugal vai jogar como sempre joga, de forma nenhuma vai alterar a sua forma de jogar. O Luxemburgo já jogou com 3 centrais, mas depois mudou para o 4x3x3 e é o que espero deles, que joguem em 4x3x3.(Antevisão feita em exclusivo ao Canal 11)"Pode causar-nos dificuldades se não tivermos a concentração necessária. Aconteceu lá, vi o jogo deles com a Sérvia, com características diferentes. É uma equipa com muita capacidade de ter bola, com muita intensidade, a Sérvia a aproveitar mais as transições e fez um golo assim. O Luxemburgo tentou sair em posse, com um bloco mais subido, fez muito a utilização do guarda-redes, a jogar com os pés... Mas sabemos que somos uma equipa equilibrada, com maior ou menor dificuldade Portugal vai ganhar o jogo.""Acabou de chegar, ainda não falei com os médicos. Não me parece muito fácil, não treinou ainda connosco. Se entendermos que não, irá viajar para Liverpool."