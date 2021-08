Fernando Santos e a chamada de João Mário e Otávio: «Vamos ver se correspondem ao que espero»

Fernando Santos analisa a convocatória para os jogos de apuramento para o Mundial de 2022.





"O que me parece fundamental, todos os jogadores que estão nesta convocatória faziam parte das opções estavam nos 40 jogadores que estiveram na lista quase final, que depois tive de largar alguns. A seleção sempre foi um espaço aberto. Não faço análises individuais. Teria de dizer por que vai um e não vai outro. O que deixo aqui como seguro, é que todos estes jogadores sem exceção estavam na lista de 40 quando prepararei a convocatória para o Euro’2020. A Seleção é um espaço aberto, todos estão dentro e depois eu e a minha equipa técnica, depois de analisar várias questões, tomamos deciões. É preciso qualidade. E obviamente, há outro fator que nesta fase é muito importante, com processo de identificação: não vamos ter tempo para fazer nada. Vamos jogar de três em três dias. Vou ter um único treino com a equipa toda. É preciso haver critério de identificação com o que o treinador quer. Há também outro fator que teve peso, que tem a ver com a maior ou menor utilização. Quando tenho vários jogadores com níveis semelhantes, a utilização pode ter importância. É um pacote de análise que efetuamos. Relativamente àqueles que não conheço bem, havendo um jogo particular, poderei ter essa capacidade de observação.""É transversal a todas as seleções. Todas estão condicionadas por isso. Eu e os meus colegas das seleções, sabemos o empenho, determinação e vontade que têm de representar a seleção. Se todos devemos ter todo orgulho é na enorme alegria e vontade que todos têm.""Espero que os meus jogadores respondam à altura do que têm feito. O jogo será mais ou menos difícil, também depende de nós. Por isso a identificação é muito importante. É preciso pensar que a seleção da Irlanda, que é o nosso primeiro adversário, é uma equipa que não tem pontos, fez um excelente jogo na Sérvia e o último encontro que fez foi na Hungria, conseguiu um empate a zero. Fez um jogo muito forte, é uma equipa que está a alterar a sua forma de jogar. Mas o próprio treinador disse e fez isso, quer equipa que tenha mais capacidade para ter bola, com a inclusão de jogadores mais jovens. É preciso estarmos preparados para isso. Tendo esta atenção e é isso que iremos abordar com os jogadores. Sabermos que temos de estar ao melhor nível, a Irlanda, logo à partida, é equipa como todas as equipas britânicas, que lutam muito. Estão sempre ativos, prontos, se não estivermos ao nosso melhor nível, podemos correr problemas.""Lesionado não sei se está. Vi nas noticias que teria problema no braço. Tenho a certeza absoluta que ele está bem, não foi reportado nada ao departamento clínico e ele nos teria feito chegar essa informação. Falar do Ronaldo e do mercado é normal. É Cristiano. Perguntar se vem à seleção e está de corpo e alma? Não se pode duvidar do amor que tem à Seleção Nacional", referiu Fernando Santos na conferência de imprensa.""Podem trazer o que entendemos que podem trazer. Um já esteve e não esteve. É jogador da Seleção. Outro é a primeira vez, mas tem características que podem ser úteis à seleção. Vamos ver se correspondem ao que espero. Num dos casos. O outro não.""Precisamos é de treiná-los. Há coisas para retificar e melhorar. No primeiro jogo fizemos 3-0 contra uma excelente equipa. Há sempre coisas para melhorar, a questão é o tempo para o fazer. Precisávamos de um mês para o fazer, com particulares para podermos ir trabalhando, com mudança aqui ou acolá, em termos de posicionamento base. Mas sem tempo, não se pode fazer grandes alterações. É preciso procurar que as dinâmicas correspondam ao que queremos. O Euro também teve coisas positivas e vamos falar com os jogadores sobre o que correu bem ou menos bem. Temos de retificar algumas coisas, obviamente.""Não estava no lote dos 40 antes do Campeonato da Europa. Na altura não estava apto. Está apto há um mês, mas é um jogador que observámos algumas vezes. Estava nestes 40, estava seguramente. É um jogador observado, como muitos outros. Podemos dizer que estava nos 40. Claramente que sim, porque em relação a estas questões nunca pedirei ao meu presidente para naturalizar um jogador para vir à Seleção. Isso nunca farei, mas nunca discriminarei ninguém que por opção tenha ficado apto para jogar na Seleção. Não discrimino ninguém.""Desta última equipa, ao contrário da de 2015, nesta equipa sub-21 muitos deles não jogam sequer. Não têm essa continuidade. Estão muito consolidados também neste espaço dos sub-21. Não tinha lá chegado pela própria idade. Não tendo os jogadores continuidade nos clubes, os selecionadores escolhem os que têm mais identificação connosco.""Escolhi estes. Quem saía? Essa é a parte interessante. Porque é que não veio este. Escolhi 25. Entendo que têm as características que me podem servir melhor. Este é o exercício. Colocar lá dentro, são os 40 que colocamos. No Euro levámos 3 centrais, agora não. Estes critérios todos entram em funcionamento. Percebo isso e respeito as opiniões diferentes. Cada um pensa à sua maneira. Aqueles que têm a ver com clubites são ataques de caráter, empresários, tudo o resto aceito de forma muito clara. E percebo. Podem fazer esse esforço. Pegar em 40 e começarem a reduzir para 25. Estes jogadores são os que queria na realidade ter nesta convocatória. O que não quer dizer que na próxima não possam estar outros. Há sempre 18 ou 19 que estão sempre mais perto de estarem na Seleção. Depois os outros têm muito a ver com isso. Não podemos jogar de 3 em 3 dias sempre com os mesmos jogadores. Na próxima convocatória será diferente."