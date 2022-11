Fernando Santos e a situação de Ronaldo no Man. United: «Houve um momento em que fiquei preocupado»

Fernando Santos revelou, em entrevista à Sport TV, que chegou a ficar preocupado com a situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United, na altura em que o internacional português foi colocado a treinar à parte nos red devils depois de ter abandonado o relvado antes do apito final , no jogo diante do Tottenham."Se me falassem há dois meses, quando o Ronaldo não estava a ser utilizado com regularidade, é diferente de falar agora, que está a ser titular. Houve um momento em que fiquei preocupado, em que se falou que ele não iria treinar com a equipa. Estar a treinar sozinho é muito difícil. Mas a partir desta última questão, em que ele terá falado com o treinador, jogou a titular na Liga Europa e no campeonato. Antes podia colocar-se a questão do ritmo de jogo, agora cada vezes menos. E se ele continuar a jogar, ainda menos. Agora é titular", referiu o selecionador nacional.Recorde-se que a FPF já divulgou que Fernando Santos irá revelar os convocados para o Mundial'2022 no dia 10 de novembro, pelas 17h30. A Seleção Nacional terá pela frente, na fase de grupos, Uruguai, Coreia do Sul e Gana.