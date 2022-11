Fernando Santos e as dificuldades de João Félix: «É muito novo para reverter isto»

Com Cristiano Ronaldo de volta aos relvados e, por isso, sem causar dores de cabeça a Fernando Santos , o selecionador abordou outro caso de um avançado português com menos minutos de jogo. João Félix tem sido cada vez menos opção no Atlético Madrid mas o selecionador lembra que o jovem atacante "está a treinar com a equipa" colchonera."Houve um momento com o Cristiano que eu fiquei preocupado, quando se falava que ia ser afastado de treinar com a equipa. Isso era difícil. Quando se está a treinar com a equipa, não há o ritmo do jogo, mas há o ritmo competitivo do treino", começou por dizer Fernando Santos numa entrevista à Sport TV.Questionado sobre por que motivo Félix não conseguiu ainda a afirmação plena no Atlético e na Seleção, Fernando Santos analisou assim: "A questão é que muitas vezes o jogador rende muito a jogar numa determinada posição e a jogar de determinada forma e, em muitos casos, os plantéis têm muitos jogadores a jogar nessas posições. Aqui há uma competição diferente. No Benfica brilhou a jogar a ponta-de-lança ou atrás dele. Na Seleção há também o Bernardo e o Bruno. No clube é uma questão de adaptação. O João Mário, em 2016, saiu para o Inter e não se conseguiu adaptar ao futebol italiano. O treinador do Inter não quis montar a equipa à volta do João Mário, isso é normal. O Félix é muito novo para reverter isto."