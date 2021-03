Fernando Santos e o golo não validado: «Foi um momento de frustração mas acabou»

Fernando Santos fez esta segunda-feira a antevisão da partida de amanhã, com o Luxemburgo, de apuramento para o Mundial do próximo ano. Depois da vitória tagencial frente ao Azerbaijão e do empate com a Sérvia, a equipa nacional quer agora somar mais um triunfo.





"Portugal depende de si próprio tem de ganhar os jogos que faltam para acabar em primeiro. Em outras qualificações aconteceu assim, começámos com derrotas ou empates, mas o objetivo é estar no Qatar, conhecendo as dificuldades. O Luxemburgo colocou-nos dificuldades no apuramento para o Europeu, é uma das equipas que nos últimos anos mais tem evoluído, em termos de organização de jogo, tem muitos jogadores a jogar fora, um treinador que está com a equipa há 10 anos, têm as ideias bem cimentadas... É uma equipa que nos irá colocar as dificuldades normais, mas estamos preparados", frisou o selecionador, em declarações ao canal 11."Não acho que seja uma das equipas mais fracas do grupo. O que fizeram no apuramento Europeu foi muito bom. É verdade que na Liga das Nações esperava mais, têm jogadores que trabalham bem, uma equipa bem construída, por isso compete-nos mostrar em campo que estamos ao nível e que a nossa qualidade pode fazer a diferença", acrescentou.Fernando Santos falou também sobre o ambiente no balneário, depois do golo que não foi validado frente à Sérvia. "Há uma grande revolta, praticamente ninguém assistiu à parte final do jogo, eu não assisti. Só depois de vi que o Bernardo teve uma oportundade... São jogadores muito habituados a isto, é um momento de frustração, mas acabou. Já estamos a pensar no jogo de amanhã."Sobre a situação clínica de João Moutinho, Fernando Santos mostrou cautelas."Vamos ver, vai treinar para testar, pelo menos para ir para o banco deve dar."