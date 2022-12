Fernando Santos elogia Suíça "organizada" e escolhe favorito à conquista do Mundial: «Portugal»

Fernando Santos deixou esta segunda-feira, na antevisão ao jogo dos oitavos de final do Mundial'2022 diante da Suíça - amanhã pelas 19 horas -, muitos elogios à formação helvética, uma equipa "organizada", antes de escolher o favorito à conquista da prova no Qatar."Não jogam juntos há dois jogos, jogam juntos há muito tempo. É sempre duro de parte a parte, são muito organizados, conhecedores do jogo e basta olhar para o jogo com a Sérvia. A perder por 2-1 nunca perdeu o Norte, encarou o jogo com serenidade. Espero uma Suíça que sabe muito bem o que quer. Não os considero defensivos. É uma equipa que sistematicamente sai em posse, nunca tem a tentação de bater longo, não é uma equipa de vertigem como dava jeito à Coreia. É uma equipa que procura sair a jogar para usar todas as suas armas. São muito bem organizados, que sabem o que querem no jogo, mas nós temos feito coisas muito boas e um ou outro detalhe que não temos feito tão bem. É nesses detalhes que temos pensado, conversamos muito sobre isso. É preciso erradicá-los", analisou.Questionado acerca da seleção que mais tem gostado até agora no Mundial e desafiado a escolher um favorito, Fernando Santos riu-se... mas não hesitou: "Portugal".