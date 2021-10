Fernando Santos esclarece situação de Diogo Jota

Fernando Santos fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com o Luxemburgo de amanhã (19H45) e não deixou de abordar a situação de Diogo Jota, que foi a única baixa no treino de hoje da Seleção.





"Chegou há pouco, não falei com ele. Aumentou a intensidade, mas não treinou connosco. A probabilidade [de contar com o jogador para o encontro com o Luxemburgo] será pouca. Se tiver condições para estar no banco, tudo bem, se não tiver não vamos correr o risco. Vou falar com eles e tomarei a decisão daqui a pouco. Se não participar seguirá para Liverpool", afirmou o selecionador.