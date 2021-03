Fernando Santos incrédulo: «Bola entrou mais de meio metro na baliza»

Fernando Santos mostrou-se incrédulo com o golo que não foi validado a Portugal nos descontos do jogo na Sérvia (2-2), considerando que o esférico entrou claramente.





"A bola entrou mais de meio metro dentro da baliza, mas isso não elimina o que não fizemos de bem. Mas num jogo deste nível [acontecer isto]... não é possível", atirou o selecionador nacional à RTP3.O selecionador criticou também os jogadores pela forma como desperdiçaram, a abrir a segunda parte, uma vantagem de dois golos: "Não consigo encontrar explicação... Tinha alertado os jogadores. Não estivemos ao nível da primeira parte. Depois do empate reagimos bem e controlámos. A Sérvia nessa altura deixou de ter hipótese de controlar."Diogo Jota foi a figura portuguesa com dois golos, numa aposta de sucesso: "o que pretendi foi claro e resultou em pleno. Queríamos sair em posse e aproveitar os espaços que o Ronaldo ganha. Não contávamos era sofrer golo a abrir a segunda parte. Isso deu ânimo à Sérvia. Depois voltámos ao jogo mas fizemos um golo que não foi válido. Agora vem o jogo com o Luxemburgo, que é muito importante para nós. Só dependemos de nós."