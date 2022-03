Fernando Santos: «Já ganhei duas competições e sonho muito em ganhar uma terceira»

Fernando Santos revelou-se feliz pelo apuramento português para um novo Mundial. O selecionador português garantiu que quer vencer a fase final no Qatar, em novembro e dezembro, para juntar às conquistas portuguesas do Euro'2016 e da Liga das Nações'2019."Já ganhei duas competições e sonho muito em ganhar uma terceira", reiterou em declarações à RTP 3, justificando a aposta na dupla de centrais para este encontro com a Macedónia do Norte."Confio muito no Fonte, achei que para as características do adversário, Pepe e Danilo seriam melhores. Nem sempre acertamos", apontou o técnico."Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela atitude fantástica que tiveram. Nos primeiros 10 minutos não conseguimos acertar, eu disse que esta Macedónia do Norte sabia jogar. Não era o que se pensava deles. Houve um espírito de entreajuda e um grande apoio do público. Foi uma vitória merecida e justa. Não me lembro de nenhuma grande situação de golo da equipa deles. Nós criámos ocasiões para fazer golo. Estamos com todo o mérito no Campeonato do Mundo. Felizmente, os 11 milhões de portugueses vão ter a oportunidade de ter Portugal no Mundial.""Vamos com o tempo. Há uma competição anterior e com tempo iremos preparar o Mundial.""Como a mesma tranquilidade que sempre tive. Estou de consciência tranquila."