Fernando Santos: lesão de Pepe, possível chamada de António Silva e "três centrais que estão mais perto"

Fernando Santos concedeu esta sexta-feira uma entrevista à Sport TV, quando faltam pouco mais de duas semanas para o arranque do Mundial'2022 (inicia no dia 20, no Qatar), e um dos primeiros temas a ser abordado foi as dúvidas quanto à convocatória da Seleção Nacional, principalmente no que toca ao setor mais defensivo. Pepe, para já ausente dos relvados por lesão, é ainda uma incógnita para Fernando Santos, assim como a possível chamada de António Silva aos 'AA', cuja tenra idade não será um 'problema'.

"Pepe? Todos os jogadores me preocupam. Quando se tem 90% das decisões tomadas, estas questões são todas importantes. Em relação ao Pepe, como todos os outros, é de grande importância para a seleção e estamos a segui-lo com toda a atenção", começou por dizer o selecionador nacional, assumindo estar a acompanhar diariamente a situação do experiente central do FC Porto. "Essas informações são nos dadas pelo departamento clínico do FC Porto, são eles que estão a avaliar a situação no dia a dia. Depois a análise é que reportada à USP que depois a reporta a mim."

E continuou: "As ambições vão ser sempre as mesmas. Há muitos anos que temos a ambição de disputar as provas para as vencer. Isso nunca ficará dependente de ir um ou outro jogador. Se acreditamos que temos potencial, não podemos ficar desesperados se um jogador cai. Obviamente que o selecionador tem todo o interesse em que todos estejam disponíveis. Não é preocupação de ficar aflito, mas sim tentar resolver a questão."



Já sobre as possibilidades de António Silva aumentarem com uma possível ausência de Pepe, Fernando Santos esclareceu: "Não tem nada a ver com a ausência do Pepe. O que está definido é que iremos ter quatro centrais. Três estão normalmente mais perto e depois há sempre uma vaga. Nós visualizamos os jogos e tentamos saber quais os jogadores que entendemos vir à Seleção. Ninguém virá à seleção por ser do empresário A ou B, ou do clube A ou B. Mal seria se algum selecionador fosse atrás de coisas politicamente corretas. Em 2016, todos diziam que a base era o Sporting. É verdade porque eram os melhores, não por serem do Sporting", disse, sublinhando que a idade do jovem central não será um problema. "Quantos anos tinha o Renato Sanches quando foi ao Euro'2016? Tinha 18 anos, portanto não foi o BI que contou", terminou.

São mais as certezas do que as dúvidas sobre a convocatória?

"São mais as certezas, naturalmente. Há todas as questões de imprevisibilidade que não conseguimos controlar. Nos últimos dois meses temos tido essas ocorrências inoportunas. Ainda faltam jogos até entrarmos em estágio e os jogadores têm sido sujeitos, por força deste novo conceito de Mundial a meio da época, a jogar domingo e quarta, ao contrário do que aconteceu noutros anos. Infelizmente, já tivemos dois casos que estariam no lote dos 55, como o Jota e o Pedro Neto. Temos outros casos que estamos a monitorizar quase ao minuto. Os casos do Pepe, do Danilo e do Nuno Mendes. Vai ser tudo feito ao minuto e até ao último momento. Estamos atentos para tomar as decisões certas. Esperemos não ter nenhuma surpresa desagradável."

Tem a mala feita para quantos dias?

"A mala vai feita para todos os dias. Naturalmente, a mala vai preparada para todos os dias", terminou.