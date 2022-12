Fernando Santos: «Não sei como é que se diz que Marrocos não é favorito»

Fernando Santos deixou, esta sexta-feira, muitos elogios à seleção de Marrocos , adversária de Portugal nos 'quartos' do Mundial - amanhã pelas 15 horas -, frisando que conta com jogadores que atuam "nas melhores equipas do Mundo"."Marrocos tem questões distintas da Suíça. Marrocos é fortíssimo, não sei como é que se diz que não é favorita. Só tem 1 golo sofrido, 4 marcados, foi a única que fez 7 pontos na fase de grupos. Jogadores que jogam nas melhores equipas do Mundo, Chelsea, PSG, Bayern... Só quem não viu o jogo com a Espanha e Croácia é que duvida da qualidade da equipa. Depois tem um jogador, o Amrabat, que está a ser das maiores revelações. Ofensivamente procura a sair jogar bem, com um guarda-redes que joga bem com os pés, envolve à esquerda e à direita. É muito forte ofensivamente. Pensarmos que vai ser fácil, não vai", começou por dizer em conferência de imprensa.E acrescentou: "Recordo o jogo do Mundial 2018, o mais difícil que tivemos, mesmo vencendo 1-0. Sofremos muito. Os jogadores já viram, sabem da qualidade do adversário e têm de chegar ao campo sem receios e com confiança. Quando não tivermos bola temos de a ir procurar, sermos intensos... Se continuarmos a melhorar como temos melhorado, com mais ou menos dificuldade, acredito que Portugal vai ganhar. Eles são uma equipa muito bem organizada, com talento, tem a criatividade do jogador africano, com uma cultura mais forte em termos de jogo coletivo, pela influência de jogarem na Europa. É muito consistente, trabalha muito. O Hakimi não nasceu lá, mas joga pelos avós e pelos bisavós. Nós temos de fazer o mesmo, jogar pelos nossos avós, bisavós e até trisavós. Vai ser muito, muito difícil, mas também vai ser muito difícil para Marrocos", assegurou.