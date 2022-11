Fernando Santos nega ser treinador "resultadista" e compara Seleção Nacional com o PSG

Fernando Santos desvinculou-se da ideia de ser um treinador apenas resultadista e sem interesse num futebol atrativo, fazendo uma comparação entre Portugal e o PSG, numa entrevista à Sport TV.

"Resultadista é ganhar e não há nenhum treinador no Mundo que não queira ganhar. No futebol, ninguém ganha se não jogar bem e se não fluir bem. O PSG é uma equipa de topo e joga com três centrais. Portugal joga a dois. Porque é nós somos resultadistas? Eu jogo com dois centrais e dois laterais para subir bem. Como é que se pode dizer que somos uma equipa resultadista? Portugal em 2016 jogava com quatro defesas, quatro médios e dois avançados. Como é que joga o Benfica?", questionou o selecionador nacional, salientando as diferenças entre o estilo de jogo de Schmidt no Benfica e da Seleção Nacional.

"Não tem que ver com a questão de jogarem mais médios ou não. O Schmidt está a fazer um trabalho excelente. Mas joga com João Mário, Aursnes, Enzo, Florentino, o Rafa e um avançado. Depois tem que ver com as dinâmicas de jogo. Agora jogamos com o Rúben Neves que parece que já não é tão defensivo, mas sempre fomos apelidados disso e é complicado ultrapassar essas raízes que se foram criando. Ninguém acredita que o selecionador não quer que a equipa jogue bem, bonito e ganhe. Não há nenhum treinador que queira isso. O Guardiola agora joga com três centrais para potenciar os outros e permitir que façam coisas diferentes. Cabe-me a mim pegar nos que convocar e escolher a melhor forma de os potenciar e colocar a jogar um bom futebol e a ganhar", frisou.