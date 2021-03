Fernando Santos: «Os jogadores são de altíssimo nível e não temos de fazer reset a nada»

Fernando Santos reconhece que o jogo com a Sérvia deixou alguma frustração, mas o treinador não tem dúvidas que os jogadores vão superar o sucedido e encarar o jogo de amanhã, com o Luxemburgo, determinados e com ambição, sem precisar de fazer qualquer tipo de reset.





"Isso é discutível. É uma grande Seleção, com grande capacidade, tem demonstrado isso nos últimos anos. Portugal é reconhecidamente uma grande Seleção, mas considerar melhor de sempre acho um bocadinho exagerado.""São jogadores de altíssimo nível. Estão preparados para jogar três jogos em menos de 72 horas. Vêm de equipas a jogar constantemente, eles sabem que têm de estar com os níveis de concentração em alta, isto é comum nas suas carreiras, não é precioso fazer reset a nada. Temos uma equipa concentrada, de grande paixão.""Os jogadores já vêm com muitos minutos nas pernas, têm de jogar de 70 em 70 horas, sujeitos a esforço intensivo... Não treinamos, estamos aqui só para jogar. De qualquer maneira dá para avaliar como eles estão, nem todos recuperam da mesma maneira e amanhã apresentaremos o melhor onze para fazer aquilo que eu espero.""Portugal tem um leque de jogadores de qualidade que pode resolver isso. Tenho absoluta confiança nos nossos jogadores. O João Moutinho apresentava um problema, ontem treinou, não integrado, mas treinou. Hoje vai treinar outra vez, mas as indicações que tenho é que há uma forte possibilidade de ele poder estar no jogo.""Esta equipa do Luxemburgo não tem nada a ver com o Azerbaijão, esta equipa joga olhos nos olhos e é isso que vai fazer connosco. A nós compete fazer com que eles se façam de Azerbaijão, obrigá-los a jogar lá atrás.""Os nossos jogadores já jogaram aqui várias vezes e em campos piores do que este. É mais difícil quando vimos cá e está neve ou a chover, os jogadores têm de dar chutões de qualquer maneira. Mas não é esse o caso."