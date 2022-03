Fernando Santos: «Podíamos jogar com a Macedónia ou Itália, eu sempre disse isso...»

O selecionador nacional, Fernando Santos, antecipou esta quinta-feira um encontro coomplicado na terça-feira, no Dragão, ante a Macedónia do Norte."Podiamos jogar com a Macedónia [do Norte] ou Itália, eu sempre disse isso. Estes jogos são finais. As finais têm sempre muito sobre que se dizer. Ganhámos a primeira e agora temos de ganhar a segunda. É nisso que nos vamos focar. Este jogo já acabou. Agora temos de nos focar na Macedónia que vai ser um jogo difícil, de certeza. Se conseguiu ganhar à Itália é porque vai ser muito difícil", vincou à RTP após a vitória (3-1) ante a Turquia