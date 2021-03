Fernando Santos: «Quando fazes um golo limpinho, clarinho e ele te é... nem vou dizer a palavra»

Fernando Santos foi esta segunda-feira confrontado com o lance polémico que marcou os minutos finais do Sérvia-Portugal, depois de Cristiano Ronaldo ter feito um golo que não foi validado. O selecionador admitiu o sentimento de "frustração" de toda a equipa, mas garante que a Seleção Nacional vai dar uma resposta à altura já amanhã diante do Luxemburgo.





"Foi um momento de grande frustração [golo não validado com a Sérvia], nenhum de nós terá visto a parte final do jogo. Eu estava a discutir com o 4.º árbitro, a dizer que tinha sido golo. Só ontem é que percebi é que a bola sobrou para o Bernardo e que ele podia ter feito golo a seguir. Uma equipa que chega à Servia, um adversário forte, que impõe a sua lei, a ganhar 2-0 ao intervalo... Depois houve um desfoque, a equipa estava segura e confiante mas sofreu um golo. Isso foi um momento marcante, que fez com que a equipa tivesse abanado e fez crescer a equipa da Sérvia. Depois aconteceu o empate, Portugal voltou a crescer. Quando fazes um golo limpinho, clarinho e ele te é... nem vou dizer a palavra, é normal que haja frustração", disse o técnico, em conferência de imprensa."Estes jogadores sabem o que têm de fazer, temos de esquecer isto. O árbitro, num gesto digno mas que não resolve o problema, admitiu que tinha errado. Mas acabou, dependemos só de nós, temos de ganhar os nossos jogos para estar no Mundial. O Luxemburgo é uma das equipas que mais subiu nos últimos anos. Sabemos as dificuldades que o jogo encerra mas estamos preparados para ganhar", sublinhou Fernando Santos.