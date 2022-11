Fernando Santos: «Se nós só temos paciência não vamos fazer golos»

Fernando Santos viu um jogo "bloqueado" na primeira parte e explicou o que disse aos jogadores portugueses no intervalo do embate com o Gana."Em termos de transição ataque-defesa estivemos muito bem. O Gana fez 0 remates. Nós, com segurança com bola, mas era uma segurança passiva, a trocar a bola atrás, invadimos o meio-campo do adversário mas voltámos para trás e a circular por fora e com pouca agressão. Estava a faltar isso. Melhorámos a partir dos 30/35 minutos. Nos últimos minutos criámos três ou quatro situações de grande perigo, com cruzamentos e entrada de jogadores…", começou por aferir, dando conta que "o jogo não foi fácil" até ao fim."Não sendo fácil, a equipa preencheu melhor o jogo nos últimos 10 minutos da 1ª parte nas várias componentes do jogo. Em termos ofensivos, também foi uma equipa ofensiva e até ali nunca tinha criado. Disse aos jogadores ao intervalo que era preciso ter paciência mas tanta…O jogo estava tão bloqueado, se nós só temos paciência não vamos fazer golos. Eles perceberam e tentaram, entraram para o jogo para modificar o tipo de jogadas. Foi isso que aconteceu e o penálti surgiu dessa forma. Depois, sofremos golos que vínhamos do nada. Ninguém pode sofrer golos que vêm do nada", explicou o selecionador nacional à CNN Portugal após a vitória sobre o Gana (3-2).