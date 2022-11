FIFA ameaça excluir Tunísia do Mundial'2022

A seleção da Tunísia pode estar em risco de falhar o Mundial'2022, que arranca no próximo mês no Qatar, depois de a FIFA ter enviado uma carta a Wajdi Aouadi, secretário geral da Federação Tunisina de Futebol, a alertar sobre essa possibilidade.Em causa está o facto de o ministro da Juventude e do Desporto daquele país, Kamel Deguiche, ter assumido a possibilidade de "dissolver serviços federais", segundo avança a 'BBC Sport'.Na carta, Kenny Jean-Marie, diretor de associações membros da FIFA, lembra que as federações estão "legalmente obrigadas a conduzir os seus assuntos de forma independente e sem influência de terceiros", sob pena de sofrerem punições. "Qualquer falha em cumprir com estas obrigações pode resultar na imposição de sanções sob as leis da FIFA, incluindo a suspensão da federação em causa", pode ler-se.Recorde-se que a Tunísia integra o Grupo D do Mundial'2022, com França, Dinamarca e Austrália.