FIFA cede à pressão e proíbe venda de cerveja nos estádios do Mundial

Na sequência das notícias que esta manhã davam conta da pressão por parte da família real do Qatar, a FIFA emitiu um comunicado a anunciar ue não haverá pontos de venda de álcool nas imediações dos estádios no Mundial'2022."Depois de o assunto ter sido discutido entre as autoridades do país anfitrião e a FIFA, foi decidido que vamos centrar a venda de bebidas alcoólicas ao FIFA Fan Festival e a outros locais licenciados para os adeptos, removendo os pontos de venda de cerveja das imediações dos estadios. A Bud Zero (cerveja em álcool) continuará disponível", explica o comunicado da FIFA.A Budweiser - marca de cervejas norte-americana - é um dos maiores patrocinadores do evento e no Twitter reagiu com surpresa: "Estranho", escreveu a empresa, uma mensagem que foi entretanto apagada.