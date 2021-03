FIFA ou UEFA: quem é a responsável por não haver VAR na qualificação para o Mundial?

É estranho, quando as principais Ligas de futebol todas têm VAR, o mesmo não se verificar numa fase de qualificação para um Mundial. Afinal, quem é o responsável por não haver VAR nesta fase da prova? A culpa é da UEFA, como passamos a explicar.





Imprensa internacional fala em "escândalo" no Sérvia-Portugal: as principais reações



Quem organiza as qualificações para o Mundial são as confederações. São as confederações que nomeiam os árbitros. Em relação à utilização das tecnologias, VAR e linha de golo, no caso europeu, a UEFA decidiu não utilizar. A FIFA queira que houvesse mas não pode impor essa vontade às confederações, por isso não houve.