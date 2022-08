FIFA pondera alterar data de início do Mundial'2022

A FIFA estará a ponderar antecipar por um dia o arranque do Mundial'2022, para 20 de novembro, de forma a que o Qatar esteja em campo na partida inaugural (diante do Equador), segundo adianta o 'The Athletic'.





Inicialmente os qataris não pretendiam ter honras de abertura de torneio, mas nos últimos dias essa posição mudou e já foi oficialmente comunicada à FIFA. Por isso, nesta altura o organismo trabalha para tentar ratificar a mudança de datas, que na prática apenas iria mexer em dois jogos: o Qatar-Equador, que passaria para as 16 horas (de Lisboa) de 20 de novembro, e o Senegal-Holanda, que seria disputado 24 horas depois, precisamente na franja horária no qual estava encaixado o duelo dos qataris - inicialmente seria às 10 horas da manhã (13 no Qatar).

Ora, era mesmo a questão do horário que fazia os qataris torcerem o nariz a essa possibilidade, já que o Emir Tamim bin Hamad Al Thani pretendia assinalar o arranque do Mundial, o primeiro em solo qatari, com um enorme espectáculo pirotécnico, algo que às 14 horas de uma segunda-feira, em pleno dia, não teria grande impacto. Por isso, com algum jogo de bastidores, os qataris terão convencido a FIFA a antecipar o arranque da prova, permitindo que o Emir tenha o seu tão desejado espectáculo de som, luzes e pirotecnica para mostrar ao planeta.



A confirmar-se esta mudança, serão estes os horários dos primeiros jogos:



Domingo, 20

QATAR-EQUADOR, 19 horas (16 horas de Lisboa) - Al Bayt Stadium



Segunda-feira, 21

INGLATERRA-IRÃO, 16 horas (13 horas de Lisboa) - Khalifa International Stadium

SENEGAL-HOLANDA, 19 horas (16 horas de Lisboa) - Al Thumama Stadium

ESTADOS UNIDOS-GALES, 22 horas (19 horas de Lisboa) - Ahmad Bin Ali Stadium