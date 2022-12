FIFA recusa pedido de Zelensky para transmitir mensagem de paz na final do Mundial'2022

A FIFA recusou o pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para partilhar uma mensagem de paz antes do apito inicial do último jogo do Campeonato do Mundo, este domingo, foi rejeitado pela FIFA, avança a CNN Internacional.A mesma fonte avança que o gabinete de Zelensky tinha proposto apresentar um vídeo aos adeptos presentes no estádio Lusail, no jogo entre a Argentina e a França, no domingo (15 horas) e que "ficou surpreendido" com a resposta negativa da FIFA."Pensávamos que a FIFA iria querer usar a sua plataforma para um bem maior", disse a mesma fonte.