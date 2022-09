Filipovic e os efeitos da vitória sérvia na Luz: «Os portugueses agora têm um pouco de medo de nós»

Zoran Filipovic é um velho conhecido do futebol e pela experiência e relações que tem revelou que Portugal já respeita a Sérvia de outra maneira depois da vitória na Luz, em 2021, que garantiu ao país dos Balcãs o apuramento direto para o Campeonato do Mundo do Qatar."No papel, Portugal está sempre em vantagem, mas agora eles têm uma experiência má connosco e têm um pouco de medo de nós, eles têm esse complexo atualmente e seria bom se nos encontrássemos no Qatar. Certamente que estaríamos psicologicamente em vantagem", vincou em declarações à agência noticiosa 'Tanjugu'.O antigo avançado, de 69 anos, apontou os cinco vezes campeões do Mundo como favoritos. "O Brasil tem jogadores de classe, eles têm quantidade de qualidade. Eles estão à frente dos franceses, alemães e ingleses. É bom que abramos o Mundial contra eles, o primeiro jogo é sempre o mais difícil e todos andam um pouco mais devagar", explicou Filipovic, antigo futebolista de Benfica e Boavista.