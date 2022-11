Firmino reage a ausência na convocatória do Brasil para o Mundial: «As coisas não saíram como imaginei»

Roberto Firmino reagiu esta terça-feira nas redes sociais à ausência na lista de 26 convocados do Brasil para o Mundial'2022 . O avançado do Liverpool admitiu que esperava ser um dos escolhidos por Tite."Passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho. O Mundial é um sonho para todos os jogadores e comigo não seria diferente. Ontem as coisas não saíram como imaginei ou sonhei para a minha vida, mas consigo olhar para trás e ter um coração grato a Deus por já ter me permitido viver esse sonho assim como tantos outros. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. (Isaías 26:3)", pode ler-se na publicação feita pelo jogador brasileiro, que deixou ainda uma mensagem aos compatriotas."Aproveito aqui para demonstrar o meu respeito e dar os parabéns a todos os convocados. Foi, é, e sempre será uma honra defender o meu país principalmente com o dom que o Senhor me deu. Permaneço aqui confiante que Deus tem o melhor pra mim e torcendo para que o hexa venha. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. (Jeremias 29:11)", escreveu.