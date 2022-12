França campeã do Mundial'2022? Especialistas acreditam em revalidação do título no Qatar

Um duelo entre Argentina e França na final do Mundial'2022? Sim, é esta a previsão do 'Sportytrader', site especializado em dicas e palpites de apostas que tem acompanhado todos os jogos do Campeonato do Mundo do Qatar. Desde o início que este portal previu que a França estaria na final do Mundial e agora a seleção gaulesa está a um pequeno passo de concretizar essa previsão, bastando 'apenas' eliminar Marrocos - o 'carrasco' de Portugal - na meia-final da prova.

Para os duelos entre as quatro melhores seleções do torneio, a 'Sportytrader' espera ainda que seja a Croácia a ficar com a 'medalha de bronze', depois de se superiorizar à formação africana no jogo de atribuição do 3.º e 4.ºs lugares do Mundial'2022.