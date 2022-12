«França, pára de chorar! Aceitem que Messi é o melhor jogador da história e Mbappé é o filho dele»

Passe o exagero, já está meio mundo de olhos postos no próximo Mundial e ainda há quem discuta a justiça (ou falta dela) no vencedor que terminou há quase uma semana no Qatar. Já foi lançada uma petição para que seja repetida a final do Mundial'2022 , disputada entre França e Argentina - e que já soma mais de 200 mil assinaturas - lançada, claro está do lado gaulês, mas os campeões decidiram responder. É que o argentino Valentin Gómez criou uma outra petição na plataforma Change.org intitulada... "França, pára de chorar"."Desde que ganhámos o Campeonato do Mundo, os franceses ainda não pararam de chorar, não aceitando que a Argentina é campeã do Mundo. Esta petição tem como objetivo fazer com que os franceses parem de chorar e aceitem que Messi é o melhor jogador da história e Mbappé é o filho dele", escreveu o adepto no Twitter. Resultado? Já leva 250 mil assinaturas...