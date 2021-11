Gabriel Magalhães rende Lucas Veríssimo na convocatória do Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gabriel Magalhães, defesa central do Arsenal, foi chamado pelo selecionador brasileiro Tite para substituir o benfiquista Lucas Veríssimo, que sofreu ontem, na goleadadiante do Sp. Braga, uma grave lesão no joelho direito que o vai deixar de fora dos relvados para o resto da época.A seleção canarinha, recorde-se, enfrenta a Colômbia e a Argentina nos próximos dias 12 e 16 de novembro, em jogos a contar para a qualificação para o Mundial'2022.