Gareth Bale não marcava há meio ano: hoje apontou este golaço pelo País de Gales

Gareth Bale deixou o País de Gales mais perto da final do playoff, ao abrir o marcador diante da Áustria com um livre a fazer lembrar... o antigo Bale. Sem jogar no Real Madrid, e sempre envolto em polémica, o extremo parece encontrar na sua seleção o espaço para brilhar, já que o regresso aos golos, mais de meio ano depois, deu-se precisamente no mesmo palco desse tal último golo.