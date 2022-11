Gareth Southgate: «Queremos ser este tipo de equipa»

Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra, mostrou-se feliz pela goleada imposta ao Irão, de Carlos Queiroz, no jogo de estreia no Mundial (6-2)





"Tendo em conta o resultado que conseguimos e a forma como jogámos a maior parte do encontro, só posso estar muito feliz. Parece que estamos prontos. Queremos ser este tipo de equipa.Os nossos jogadores lidaram muito bem com o jogo, que teve muitas paragens. A nossa pressão e movimentação foram muito boas. Tenho de estar muito satisfeito, mas não devíamos ter sofrido os dois golos na parte final", disse, projetando já o próximo encontro.

"Temos de estar bem no jogo com os Estados Unidos. Foi um grande começo, mas temos de melhorar", adiantou.



Ainda sobre o encontro com os iranianos, Southgate explicou que o grupo mostrou uma boa resposta. "Temos bons jogadores e eles hoje corresponderam. Os nossos jogadores ofensivos foram sempre uma ameaça e a nossa defesa controlou o jogo e foi paciente na primeira hora. O que gostei, particularmente, foi do golo do Jack Grealish. O Callum Wilson estava sozinho e podia ter sido egoísta, mas pensou na equipa naquele momento. Poderia estar mais satisfeito, mas sei que tenho de manter a equipa no caminho certo", disse.