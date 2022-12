Gary Neville deixa conselho a Ronaldo: «Tem de parar com o mau humor, não lhe fica nada bem»

Gary Neville criticou esta terça-feira, em declarações à 'ITV', o comportamento de Cristiano Ronaldo, frisando que as atitudes do craque português já fizeram com que três treinadores diferentes - desta feita, Fernando Santos - o colocassem no banco de suplentes por opção. "Quando aconteceu no Manchester United, diziam que Ten Hag estava a tentar estabelecer autoridade. Fernando Santos é um treinador que tem uma relação inacreditável com Ronaldo há oito anos, mas há muitos adeptos que não estão dispostos a dizer a verdade", começou por referir esta terça-feira.E prosseguiu: "Ele precisa de ouvir a verdade, que lhe digam que esta reta final de carreira está desalinhada. Não seria surpresa se ele hoje [ontem] entrasse e marcasse o golo da vitória, mas o andar dele, o mau humor... São coisas que têm de parar, não lhe ficam nada bem".Apesar de continuar a defender que CR7 é "um dos melhores de todos os tempos", Neville sugere que o internacional luso devia pensar em pendurar as botas. "O seu legado a longo prazo já está definido. É um dos melhores de todos os tempos. Mas a curto prazo, tem de fazer muito melhor"."O treinador da Juventus estava errado? O treinador do Manchester United estava errado? E agora, o de Portugal também está errado? Há três deles que fizeram a mesma coisa...", concluiu.Refira-se que Portugal, que ontem goleou a Suíça (6-1) no último jogo dos 'oitavos' do Mundial, é o adversário de Marrocos nos quartos de final da prova. O encontro está marcado para sábado, dia 10, pelas 15 horas.