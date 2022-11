Giroud iguala 51 golos de Henry como melhor marcador da seleção francesa

O avançado Olivier Giroud igualou esta terça-feira Thierry Henry como melhor marcador da seleção francesa de futebol, ao bisar face à Austrália, na estreia dos campeões em título no Mundial de 2022, em Al Wakrah.



O jogador do AC Milan, de 36 anos, bisou, ao apontar o segundo tento da França, aos 32 minutos, e o quarto, aos 71, após assistências de Adrien Rabiot, que marcou o primeiro, aos 27, e de Kylan Mbappé, autor do terceiro, aos 68.

Giroud, que entrou para o Mundial2022 com 49 tentos pela seleção gaulesa, em 114 jogos, aproveitou da melhor maneira a ausência de Karim Benzema, excluído dos bleus devido a lesão, para igualar Henry, que foi internacional 123 vezes.

No terceiro lugar da lista, está outro jogador que está a representar a França no Qatar, o avançado Antoine Griezmann, jogador do Atlético de Madrid, que conta 42 golos, mais um do que Michel Platini (41) e cinco em relação a Benzema (37).

Em Mundiais, o melhor marcador da França é Just Fontaine, com um total de 13 golos, todos apontados na edição de 1958. O líder é o alemão Miroslav Klose, com 16, seguido do brasileiro Ronaldo, com 15, e do também germânico Gerd Müller, com 14.