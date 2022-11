Golo de Steven Vitória ajuda Canadá a vencer particular com o Japão

Um golo de Steven Vitória, defesa do Chaves, contribuiu esta quinta-feira para a vitória do Canadá sobre o Japão, por 2-1, em jogo de preparação para a fase final do Mundial2022, disputado no Dubai.

Os japoneses inauguraram o marcador aos nove minutos, por intermédio de Yuki Soma, mas Steven Vitória iniciou a recuperação da seleção canadiana, ao restabelecer a igualdade aos 21, tendo o avançado Lucas Cavallini, que entrou em campo aos 71, consumado a reviravolta no marcador aos 90+5, na marcação de uma grande penalidade.

O médio do FC Porto Stephen Eustáquio foi suplente não utilizado pelo selecionador John Herdman, enquanto Morita, médio do Sporting, não integrou a ficha do jogo, apesar de integrar o plantel do Japão para a fase final do torneio, que se disputa no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

O Japão está inserido no Grupo E do Mundial2022, em conjunto com Espanha, Alemanha -- dois antigos campeões -- e Costa Rica, ao passo que o Canadá foi sorteado no Grupo F, no qual terá como adversários a Croácia, vice-campeã em exercício, Bélgica e Marrocos.