Gonzalo Plata 'humilhou' James Rodríguez e deixou equatorianos deliciados

Para lá do grande golo que marcou, Gonzalo Plata também deixou no encontro com a Colômbia um detalhe que esta á fazer furor na imprensa do seu país, mas também nas redes sociais. E a 'vítima' não poderia ter sido melhor escolhida... Falamos de um túnel que o jogador do Sporting fez a James Rodríguez já na segunda parte do duelo desta terça-feira, numa jogada na qual o craque do Everton, principal figura da sua seleção, ficou totalmente à toa com aquilo que o jovem leão lhe fizera.





Plata con 19 años se manda tremendo golazo y a demás taco carrusel y tunel de locos a James pic.twitter.com/bUZ1smj6ch — ??? Barcelona S.C. 593 (@BarcelonaSC593) November 18, 2020

"O jovem extremo de 19 anos entrou aos 32 minutos, após a lesão de Adolfo Muñoz, e nesse momento começou o seu show, que incluiu uma 'cueca' a James Rodríguez e um golo categórico. Plata pegou na bola na ala direita, tentou avançar para a área rival e, pelo caminho, apareceu James. O equatoriano não duvidou em superá-lo, passando a bola por entre as suas pernas. A jogada foi muito vistosa e a televisão equatoriana e colombiana repetiram-na para destacar a habilidade de Plata", escreveu o jornal 'El Comercio', do Equador.A jogada de Plata, refira-se, foi também destacada na imprensa colombiana, com o 'El Tiempo' a dizer que "James provou do seu próprio veneno". "Sempre se caracterizou por ser um dominador com a bola, por ser protagonista de jogadas com bom recorte técnico, mas na terça-feira foi protagonista de uma na qual Gonzalo Plata lhe fez um túnel, uma manobra das que é James quem está habituado a fazer", escreveu o título sediado em Bogotá.Abaixo poderá ver a jogada, aqui trazida pelo ECDF (El Canal del Fútbol), no qual é possível ouvir-se até o comentador a rir-se perante a magia do momento do jovem leão.