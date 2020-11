Gonzalo Plata marca golaço e é expulso no 'atropelo' do Equador à Colômbia de Queiroz

A Colômbia de Carlos Queiroz foi, esta terça-feira, goleada por 6-1 diante do Equador, em jogo da 4.ª jornada do apuramento sul-americano para o Mundial de 2022, num encontro em que o Gonzalo Plata brilhou por bons e maus motivos.

O extremo do Sporting começou a partir do banco do suplentes, mas foi chamado à partida ainda no decorrer da 1.ª parte para colmatar a saída de Adolfo Muñoz, numa altura em que o marcador já contava com uma vantagem equatoriana por 3-0. Já dentro de campo, o extremo dos leões viu Arreaga aumentar a vantagem do Equador para 4-0, com James Rodríguez a reduzir, de penálti, para a Colômbia de Carlos Queiroz já perto do intervalo.

Contudo, o grande momento de Gonzalo Plata surgiria na 2.ª parte. À passagem do minuto 78, o extremo do Sporting arrancou a partir do flanco direito, deixou um adversário para trás e disparou um 'tiraço' à baliza da Colômbia, aumentando, assim, o resultado para um estrondoso 5-1. Plata viu o segundo amarelo nos festejos por tirar a camisola e deixou os equatorianos reduzidos a dez elementos, desvantagem numérica que em nada foi vantajosa para os homens comandados por Carlos Queiroz, uma vez que Estupinan ainda apontou o 6.º do Equador.

Com este resultado, o Equador sobe ao 2.º lugar com os mesmos 9 pontos que o Brasil (que entra às 23h00 em campo diante do Uruguai do benfiquista Darwin Núñez, encontro que poderá seguir ao minuto aqui), enquanto que a seleção orientada por Carlos Queiroz mantém-se na 7.ª posição com apenas 4 pontos em quatro jogos realizados.