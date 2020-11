Gonzalo Plata marcou este golaço à Colômbia de Queiroz e logo depois... foi expulso

Gonzalo Plata, jogador do Sporting, esteve em evidência na goleada do Equador à Colômbia de Carlos Queiroz, por 6-1, em jogo de apuramento para o Mundial'2022. O extremo do Sporting fez o quinto golo com um grande pontapé mas acabou expulso segundos depois, ao ver o segundo a amarelo por tirar a camisola nos festejos.





