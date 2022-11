Gregg Berhalter: «Estou muito satisfeito com a exibição da minha equipa e com a determinação»

Gregg Berhalter, selecionador dos Estados Unidos, analisou as incidências do nulo (0-0) diante da Inglaterra, tendo ficado satisfeito no final dos 90 minutos."O resultado final poderia e devia ter sido diferente. Devíamos ter marcado. Mas, no geral, estou muito satisfeito com a exibição da minha equipa e com a determinação que demonstram durante todo o jogo. É difícil jogar contra Inglaterra, é difícil marcar contra eles, mas estivemos muito bem, só faltou mesmo o golo", vincou, apontando já ao último encontro da fase de grupos do Mundial."Agora, vamos ter o Irão e sabemos que tanto nós como eles vão dar tudo pelo apuramento. A relação entre os dois países não terá peso qualquer. Somos jogadores de futebol, estamos numa competição e é apenas isso", reiterou.