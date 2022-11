Grujic diz que vai apoiar Portugal no jogo frente ao Uruguai

O médio internacional sérvio Marko Grujic, do FC Porto, manifestou esta segunda-feira apoio a Portugal para o encontro com o Uruguai, da segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022, e espera um desfecho vitorioso para os lusos.

O médio, de 26 anos, foi suplente utilizado no encontro entre a Sérvia e os Camarões, da segunda ronda da 'poule' G, e no final compareceu na zona mista do Estádio Al Janoub, em Wakrah.

"Sim, claro que vou apoiar [Portugal]. Espero que ganhem, claro. Os meus colegas de equipa jogam lá, o Diogo Costa e o Pepe, mas agora não estou no melhor 'mood', expressou Grujic, à comunicação social, depois do empate a três golos.

Os sérvios chegaram a dispor de uma vantagem de dois golos, após terem começado a perder, uma situação que "definitivamente não pode" voltar a acontecer, segundo Grujic.

"Precisamos de vencer [a Suíça] e analisar este jogo, mas primeiro vamos ver o jogo de hoje à noite entre o Brasil e a Suíça. Temos de conseguir os três pontos no próximo jogo. Definitivamente não podemos sofrer três golos, é o segundo jogo e concedemos mais um golo [do que contra o Brasil]. Temos que nos concentrar", apontou.

Apesar de terem mais um jogo, Sérvia e Camarões seguem nos dois últimos lugares do agrupamento, ambos com um ponto, contra três de Brasil e Suíça, que medem forças ainda hoje pelas 19:00 (16:00 em Lisboa).