Guarda-redes da Austrália defendeu o penálti decisivo ante o Peru: «Não sou um herói»

O guarda-redes Andrew Redmayne entrou no último minuto do prolongamento para defender penáltis, o que fez, ao sexto, com uma defesa que apurou a sua equipa, mas disse "não tomar crédito" pelo sucesso. "Os rapazes estiveram a jogar 120 minutos, é um esforço coletivo. Não sou um herói, cumpri o meu papel como toda a gente", declarou o homem que rendeu Matthew Ryan frente ao Peru.O jogador, de 33 anos, fez apenas a 3ª internacionalização pelos socceroos e deu nas vistas pela atuação 'dançante' junto à linha de golo, que desvalorizou."Tenho trabalhado em algumas coisas nos treinos, mas no fim de contas, é para a direita ou para a esquerda, o trabalho de casa foi feito e estou grato por aquilo que os rapazes correram durante 120 minutos", explicou, dando conta que a possibilidade de ser lançado só para os penáltis foi pensada "duas ou três semanas antes".