Guarda-redes luxemburguês 'roubou' golo do outro Mundo a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo até marcou três golos e foi decisivo na goleada de Portugal diante do Luxemburgo, mas a noite do capitão da Seleção Nacional poderia ter tido ainda uma ação de nota artística máxima para lhe dar ainda mais brilho. Foi aos 68', um minuto antes do golo de João Palhinha, num pontapé de bicicleta que apenas foi negado por uma bela defesa de Anthony Moris.