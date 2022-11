Guia de adepto para o Mundial no Qatar

... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

São várias as restrições que existem neste país do Médio Oriente, que vão desde o vestuário às demonstrações de afeto em público Sérgio Magalhães 08:00

Como já é sabido, o Qatar não é propriamente um oásis no meio do deserto, apesar de a sua localização não fugir muito disto. Existem restrições que abrangem uma panóplia de temas: a forma como é feita a entrada no país, o vestuário utilizado - tanto por homens como por mulheres - ou até a compra e consumo de bebidas alcoólicas, seja em locais públicos ou com permissão para a sua venda e distribuição.



Infelizmente, esta lista infindável de restrições, que mais se parece com o lápis azul que marcou a época da ditadura portuguesa do século XX, não se fica por aqui. Saiba ainda neste artigo os itens que não poderão - de maneira alguma - ir consigo na sua mala de viagem ou aquilo que os casais hetero e homossexuais não podem ou, em alguns casos, não devem fazer em público, como, por exemplo, a demonstração de afeto pelo seu/sua parceiro/a.

Começamos logo por um dos temas mais importantes na chegada a um país como o Qatar, ainda para mais numa altura em que se realiza um evento de tamanha importância como um Campeonato do Mundo. Todos os adeptos que viajarem para o Qatar terão que se registar previamente para ter acesso ao cartão 'Hayya'. Esta espécie de visto funciona para identificar o seu portador e também em quase todo o tipo de serviços necessários no dia-a-dia, como a entrada nos estádios (em conjunto com um bilhete válido), passe de metro ou autocarro. Além do cartão 'Hayya', os adeptos terão também de ter um seguro de saúde que seja válido no Qatar. Quererá tirar todas as suas dúvidas junto da companhia que lhe providencia este seguro.

Painel alusivo ao Mundial'2022 no interior do Aeroporto Internacional de Hamad.



Para além do cartão 'Hayya', todos os adeptos que se deslocam até ao Qatar este inverno precisarão de descarregar e registar na aplicação 'Ehteraz' três dias antes da chegada. Este serviço do Ministério da Saúde do Qatar tem como principal objetivo ajudar os cidadãos e residentes a enviar os seus certificados de vacinação de fora do Qatar para aprovação e autorização antes de entrarem no país. De salientar ainda que cada pessoa deverá apresentar certificado de teste PCR negativo datado de não mais de 48 horas antes do voo, ou teste de antigénio negativo com data não posterior a 24 horas antes do voo.

Antes de fazer a mala de viagem para o Qatar, saiba a lista de coisas que lhe são estritamente proibidas carregar consigo para aquele país: Armas; Álcool; Cigarros Eletrónicos (Vaporizadores); Drogas; Pornografia; Produtos derivados de porco; Livros religioso não islâmicos.

É verdade que durante o período de realização do Campeonato do Mundo se verificam as temperaturas mais baixas do ano no Qatar. Contudo, saiba que encontrará uma temperatura média diária de 25ºC. Por isso, deixe de lado as roupas quentes na hora de fazer a mala e prepare-se para voltar a usar algo mais fresco. Mas atenção: também há restrições quanto ao vestuário, tanto para homem como para mulher. Saiba quais mais abaixo.

Homens e mulheres, saibam que o vestuário usado no dia-a-dia também poderá ser um problema junto das forças de segurança qataris caso não sigam à regra algumas das proibições existentes no país. Para os homens, está estritamente proibido o uso de calções ou andar sem camisola (de tronco nu) em público. Já as mulheres não podem usar biquíni na praia - apenas na piscina no hotel. Em público, deverão ainda cobrir sempre os ombros e usar uma saia comprida ou então calças.

Nada melhor do que viajar com a cara metade, mas saiba que existem regras muito explícitas sobre as manifestações de afeto em público. Portanto, se juntamente com o/a seu/sua parceiro/a é uma daquelas pessoas que gosta de demonstrar o seu carinho por ele/ela, saiba que no Qatar deverá evitar ao máximo esse tipo de manifestações, pelo menos em público. No Qatar, a coabitação e sexo fora do matrimónio são proibidos. Logo, a partilha de quarto de hotel com uma (ou mais) pessoa(s) do sexo oposto não será permitido, a menos que estejam casados.

Casal faz um piquenique num jardim com vista para os arranha-céus de Doha.

As restrições no Qatar estendem-se também ao consumo de álcool, seja ele em locais públicos ou não. Em primeiro lugar, saiba que beber em público ou ter um comportamento alcoolizado não é tolerado e poderá levá-lo a passar algumas noites numa esquadra, sendo que o acesso a bebidas alcoólicas está limitado a restaurantes e hotéis autorizados e apenas para os maiores de 21 anos. Contudo, saiba que serão vendidas bebidas alcoólicas nos estádios que vão receber o Campeonato do Mundo, assim como no Fan Festival que se realizará em Doha de 19 de novembro a 18 de dezembro, um local que foi montado bem no 'coração' da capital qatari e que permitirá a todos os adeptos (com cartão 'Hayya') assistirem aos 64 jogos do Mundial'2022 através de ecrãs-gigantes, a terem experiências culinárias de excelência e a realizarem outro tipo de atividades. Porém, a venda de bebidas alcoólicas está apenas autorizada entre as 18 horas e a 01 hora da madrugada. Se ficou com a ideia que será permitido beber álcool enquanto assiste aos jogos do Mundial na bancada, lamentamos desiludi-lo/a mas ficou com a ideia errada. A venda de bebidas alcoólicas é estritamente proibida no interior dos estádios durante as partidas de futebol e também não pode ser consumida à vista do relvado.

Saber o que pode (ou não) pode fotografar durante a estadia no Qatar é, sem sobra de dúvidas, um requisito para todos os adeptos que têm em mente visitar este país do Médio Oriente durante o Campeonato do Mundo. Afinal de contas, quererá evitar desentendimentos com as forças de segurança locais. Para que tal não aconteça, saiba que deverá evitar ao máximo fotografar ou filmar pessoas e/ou locais religiosos, do tipo militar ou em construção. Por isso, pense duas vezes sempre que retirar o seu telemóvel ou câmara fotográfica para registar qualquer tipo de memória para o futuro. É apenas um conselho!