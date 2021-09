Guiné-Bissau empata com Guiné-Conacri na Mauritânia

A Guiné-Bissau empatou esta quarta-feira a um golo com a Guiné Conacri, na Mauritânia, no arranque da segunda fase do apuramento africano para o Mundial'2022, resultado que interessou mais aos conacris.

A formação de Bissau, 109.º do ranking da FIFA, um outsider no grupo, tal como o Sudão, não pode defrontar em casa o 76.º da classificação, atuando em Nouakchott, uma vez que o Estádio 24 de Setembro, em Bissau, está interditado, pelo facto de o país não ter cumprido atempadamente as recomendações da Confederação Africana de Futebol (CAF) para a melhoria do recinto.

François Kamano, aos oito minutos, adiantou os forasteiros no marcador, porém, Joseph Mendes, aos 46, aproveitou uma hesitação dos centrais para empatar.

Kamano quase conseguia bisar, ao atirar ao poste aos 80 minutos, consumando alguma supremacia dos forasteiros. Ainda assim, a Guiné-Bissau também teve uma bola no ferro, aos 85 minutos, quando Fréderic Mendy, do Vitória de Setúbal, acabado de entrar, desviou a bola de cabeça, com o esférico a ressaltar para as mãos do guarda-redes.

Já em período de compensação, aos 90+4, o avançado que atua em Portugal surgiu isolado, mas falhou o chapéu que poderia ter dado o triunfo.

Nanú (FC Porto), Alfa Semedo (Vitória Guimarães), Bura (Farense), Fali Candé (Portimonense) e Jonas Mendes (Beira-Mar) integraram o onze inicial da Guiné-Bissau, que durante o encontro contou ainda com o contributo de Fréderic Mendy, João Jaquité (Vilafranquense) e Sori Mané (Moreirense).