Gustavo Alfaro: «Não vencemos devido às peculiaridades do futebol, resultado não me importava»

Gustavo Alfaro, selecionador do Equador, analisou as incidências do empate (1-1) com a Holanda e explicou que mensagem passou aos jogadores."Não vencemos devido às peculiaridades do futebol. O resultado não me importava. Enfrentámos uma seleção com pretensões de ser campeã mundial, que vinha de 17 jogos invictos e com uma média de 2,6 golos por jogo. Não é mau reconhecer que não somos superiores ao adversário. A Holanda está acima por causa do seu ranking e do selecionador, mas é mau sentirmo-nos inferiores. Disse ao grupo que tínhamos 90 minutos para mostrar que podemos não ter nomes tão famosos, mas podemos estar à altura. Os atletas perceberam que, com a atitude certa, poderiam empatar e até vencer a Holanda. Não estou surpreso com a prestação", vincou."Tivemos os pecados da juventude e esta equipa precisa de mais jogos deste género. O nosso único atleta experiente é o Enner Valencia [capitão e autor do golo da igualdade].""Podemos qualificarmo-nos ou não [para os oitavos de final], mas nada do que acontecer no último encontro vai mudar a perceção que tenho acerca dos meus atletas. A batalha frente ao Senegal [na terça-feira, da terceira jornada] vai ser mais intensa e difícil do que esta, mas temos de defender o prestígio do próprio futebol sul-americano e do Equador".