Hajime Moriyasu e o triunfo sobre a Alemanha: «É uma grande surpresa para o Mundo»

Hajime Moriyasu, selecionador do Japão, analisou a vitória (2-1) sobre a Alemanha na estreia no Mundial'2022 que categorizou como "histórica"."Não é exagero dizer que este é um momento e uma vitória históricos. No futebol, não se sabe o resultado até entrar em campo. Acho que essa vitória é uma grande surpresa para o Mundo, se pensarmos na nossa evolução. O Japão está a acercar-se do nível das melhores seleções do planeta. A Arábia Saudita bateu a Argentina ontem [terça-feira]. Dá para dizer que o nível da Ásia está a melhorar. Tentámos ser agressivos quando o jogo começou e, a partir daí, veríamos se tomávamos a iniciativa ou se o opositor nos pressionaria. A Alemanha é uma seleção forte e tivemos de jogar com paciência na defesa, estando preparados para contra-atacar. Perdemos na primeira parte, mas, se mantivéssemos aquela mentalidade, o nosso momento chegaria", sublinhou."Estão a lutar num campeonato muito forte, difícil e de prestígio e a construir a sua força. Acreditamos que esse nível contribui para o desenvolvimento dos jogadores japoneses".