Hansi Flick: «É uma deceção brutal para nós»

Hans-Dieter Flick (selecionador da Alemanha, mostrou-se infeliz após a derrota na jornada inaugural da fase de grupos (1-2) diante do Japão, no Mundial'2022."É uma deceção brutal para nós, não só para os jogadores, mas para a equipa técnica. Desperdiçámos muitas oportunidades na primeira parte e temos de reconhecer que o Japão nos superou em termos de eficácia. Tivemos 78% de posse de bola na primeira parte e várias chances que não aproveitámos após o intervalo. Agora, temos de olhar para a frente. Sabemos que estes próximos dias não serão agradáveis, já que todos vão ter esta derrota na cabeça e andarão chateados", começou por dizer, apontando a erros próprios para justificar o desaire."Sabíamos que o Japão era rápido na transição e foi isso que mostrou. Cometemos erros individuais que não se podem repetir e temos de os analisar da melhor forma para o jogo com a Espanha [no domingo]. Restam seis pontos em disputa e queremos alcançá-los", vincou o técnico que se estreou em Campeonatos do Mundo como treinador principal.