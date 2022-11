Harry Kane entrou no autocarro inglês a coxear

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Harry Kane entrou no autocarro da Inglaterra a coxear, segundo avançam vários meios de comunicação social em terras de Sua Majestade. O avançado da seleção dos três leões foi rendido na partida ante o Irão após ter sido assistido em campo, já durante a segunda parte, na sequência de uma entrada em que lhe deixou o tornozelo direito preso debaixo do corpo do adversário Morteza Pouraliganji.Com os três pontos assegurados, o selecionador Gareth Southgate retirou o seu capitão de equipa de campo aos 76 minutos para colocar Callum Wilson.Nas redes sociais, após o apito final, Kane, de 29 anos, dirigiu-se aos fãs mas sem mencionar qualquer problema físico.