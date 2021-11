Hélder Costa marca na estreia por Angola e trava Egito de Carlos Queiroz

No primeiro jogo com a camisola da seleção angolana, Hélder Costa inaugurou o marcador no empate caseiro (2-2) diante do Egito. Num duelo entre técnicos portugueses, quem se ficou a rir foi Carlos Queiroz, que carimbou a passagem à próxima fase da qualificação. Nzola ainda fez o 2-0 para a equipa orientada por Pedro Gonçalves, só que Mohamed El Neny e Tawfik fixaram o empate.





No final da partida, Queiroz mostrou-se satisfeito pelo apuramento, mas realçou que o Egito poderia ter vencido. "O calor e a humidade fizeram com que os nossos jogadores tardassem a entrar no jogo. Melhorámos e se tivéssemos mais tempo provavelmente iríamos marcar mais golos", vincou. No outro jogo do grupo, o Gabão superou a Líbia (1-0) com um golo de Aubameyang.

Já a Argélia goleou (4-0) na visita ao Jibuti. Slimani, ex-avançado do Sporting, foi lançado na segunda parte e fez o gosto ao pé, num jogo em que Belaili, Said Benrahma e Feghouli anotaram os restantes golos da partida. Os argelinos decidem a passagem à próxima fase da qualificação na ronda seguinte, diante do Burquina Faso, que empatou em casa (1-1) ante o Níger.

Quanto à Guiné-Bissau, com o portista Nanú entre os titulares, não foi além de um empate a zero diante da Guiné-Conacri, que ainda não pôde contar com Naby Keita, a recuperar de uma lesão. Ainda no mesmo grupo, a seleção de Marrocos, já apurada, venceu com facilidade na deslocação ao Sudão (3-0).