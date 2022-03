Ibrahimovic não atira a toalha ao chão: «Vou continuar, todos viram um animal diferente»

Zlatan Ibrahimovic era uma das caras da insatisfação sueca logo após o apito final do jogo desta terça-feira frente à Polónia (0-2) , que ditou a eliminação dos comandados de Jan Andersson do Mundial'2022. No final da partida, o avançado lamentou o resultado e frisou que vai continuar a jogar "enquanto tiver forças"."Estamos muito dececionados", começou por dizer aos microfones da TV4. "Tínhamos muita vontade de nos qualificarmos, queria jogar o Mundial. Foi um jogo equilibrado. Tivemos oportunidades de marcar e eles também, mas na segunda parte eles fizeram o golo cedo e aí tivemos de ir atrás do resultado", explicou o sueco, antes de abordar o futuro."Espero continuar a contribuir enquanto estiver saudável. Continuarei a jogar enquanto tiver forças. Já o disse a Jan Andersson e acredito que ele entendeu. Ele e todos os que aqui estavam viram um animal diferente e estão contentes por isso, portanto vou continuar", rematou.