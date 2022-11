Infantino admite 'atribuir' um Mundial à Coreia do Norte: «Queremos juntar as pessoas»

Gianni Infantino admitiu que a Coreia do Norte pode no futuro vir a receber uma edição do Mundial. O presidente da FIFA explicou no Qatar que qualquer país é elegível para receber a competição, acrescentando que a organização que lidera pretende ajudar a unir o Mundo."A FIFA é uma organização global. Somos pessoas de futebol, não somos políticos, e queremos juntar as pessoas", explicou Infantino, no Qatar. "Qualquer país pode ser anfitrião de um evento. Se a Coreia do Norte quiser receber alguma coisa..."E prosseguiu: "Fui à Coreia do Norte há alguns anos perguntar se queriam organizar o Mundial feminino com a Coreia do Sul. Bem, obviamente que não fui bem sucedido, mas iria mais 100 vezes se isso ajudasse. Só o empenho pode trazer mudanças reais. Somos uma organização global e queremos continuar a ser uma organização que une o Mundo."